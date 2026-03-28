«Локомотив» в овертайме обыграл «Спартак» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» в гостях переиграл московский «Спартак» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча на арене «Мегаспорт» при 11 888 зрителях завершилась со счётом 4:3 в овертайме.

У победителей отличились Максим Шалунов, открывший счёт уже на первой минуте, Александр Радулов, Байрон Фрэз и Артур Каюмов, забросивший решающую шайбу на 66-й минуте. У красно-белых дублем отметился Даниил Гутик, ещё один гол на счету Павла Порядина и Ивана Морозова.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Локомотива». Четвёртый матч пройдёт в Москве 30 марта.

Действующий обладатель Кубка Гагарина, завершивший регулярный чемпионат на первом месте Западной конференции, продолжает защиту титула. «Спартак» занял восьмую строчку и пытается навязать борьбу фавориту. Ранее на игре был установлен рекорд посещаемости сезона в Москве.

Минское «Динамо» в овертайме обыграло московское, выиграв третий матч серии

Вчера в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ СКА на своей площадке минимально переиграл ЦСКА — 1:0. Благодаря этой победе счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу московского клуба. Четвёртая игра противостояния состоится в Санкт-Петербурге 29 марта.

Юрий Лысенко
