Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 00:30

Сенатор Грэм* призвал Трампа передислоцировать военные базы США из Испании

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* выступил с резкой критикой в адрес Испании, которая закрыла своё воздушное пространство для самолётов США, задействованных в операции против Ирана. Политик призвал президента США Дональда Трампа дать жёсткий ответ Мадриду.

«Я призываю президента Трампа не оставлять без ответа решение правительства Испании о закрытии их воздушного пространства для армии США», — заявил политик в соцсети X. Он добавил, что готов участвовать в разработке санкций против Испании.

Так, сенатор предложил закрыть американские военно-воздушные базы, расположенные на испанской территории, и передислоцировать их в страны, которые не будут препятствовать использованию этих активов.

«Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше», — подчеркнул Грэм*.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что Соединённые Штаты должны готовиться к новой атаке после военных действий в отношении Венесуэлы и Ирана, на этот раз на очереди — Куба. Республиканец назвал Остров Свободы следующей целью Вашингтона.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Испания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar