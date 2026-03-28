Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 16:20

Лидер АдГ призвал вывести американские войска из Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал вывести американские войска с территории ФРГ. С таким заявлением он выступил на съезде саксонского отделения партии в городе Лёбау.

«Давайте начнём это реализовывать — с вывода войск США из Германии», — сказал Хрупалла.

Политик подчеркнул, что Германия не должна позволять втягивать себя в международные конфликты и ей необходимо проводить более самостоятельную политику. В качестве примера он привёл Испанию, которая отказала США в использовании своих военных баз во время нападения на Иран.

Хрупалла также выступил против участия Германии в международных военных миссиях и вмешательства в конфликт вокруг Ирана. В настоящее время на территории ФРГ находятся около 37–38 тысяч американских военнослужащих. Лидер АдГ поставил перед партией цель стать «партией правительства» в 2029 году.

«Править также значит рисковать. Кто не рискует, тот ничего не добьётся», — заявил он, добавив, что для этого необходимо терпение и повышение компетентности.

«Не можем принять такое»: Мерц вступил в перепалку с Трампом из-за требований по войне с Ираном

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт с Ираном не входит в сферу ответственности НАТО, и Германия не намерена участвовать в боевых действиях. По его словам, позиция правительства ФРГ остаётся неизменной — эта война не касается альянса, и страна не будет в неё вовлекаться. Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что конфликт с Ираном не касается Германии. Выступая на заседании кабмина, президент США отметил, что в ответ он указал: Украина также не является войной Соединённых Штатов.

Анастасия Никонорова
