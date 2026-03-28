Лидер АдГ призвал вывести американские войска из Германии

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал вывести американские войска с территории ФРГ. С таким заявлением он выступил на съезде саксонского отделения партии в городе Лёбау.

«Давайте начнём это реализовывать — с вывода войск США из Германии», — сказал Хрупалла.

Политик подчеркнул, что Германия не должна позволять втягивать себя в международные конфликты и ей необходимо проводить более самостоятельную политику. В качестве примера он привёл Испанию, которая отказала США в использовании своих военных баз во время нападения на Иран.

Хрупалла также выступил против участия Германии в международных военных миссиях и вмешательства в конфликт вокруг Ирана. В настоящее время на территории ФРГ находятся около 37–38 тысяч американских военнослужащих. Лидер АдГ поставил перед партией цель стать «партией правительства» в 2029 году.

«Править также значит рисковать. Кто не рискует, тот ничего не добьётся», — заявил он, добавив, что для этого необходимо терпение и повышение компетентности.