Лидер АдГ призвал вывести американские войска из Германии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал вывести американские войска с территории ФРГ. С таким заявлением он выступил на съезде саксонского отделения партии в городе Лёбау.
«Давайте начнём это реализовывать — с вывода войск США из Германии», — сказал Хрупалла.
Политик подчеркнул, что Германия не должна позволять втягивать себя в международные конфликты и ей необходимо проводить более самостоятельную политику. В качестве примера он привёл Испанию, которая отказала США в использовании своих военных баз во время нападения на Иран.
Хрупалла также выступил против участия Германии в международных военных миссиях и вмешательства в конфликт вокруг Ирана. В настоящее время на территории ФРГ находятся около 37–38 тысяч американских военнослужащих. Лидер АдГ поставил перед партией цель стать «партией правительства» в 2029 году.
«Править также значит рисковать. Кто не рискует, тот ничего не добьётся», — заявил он, добавив, что для этого необходимо терпение и повышение компетентности.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт с Ираном не входит в сферу ответственности НАТО, и Германия не намерена участвовать в боевых действиях. По его словам, позиция правительства ФРГ остаётся неизменной — эта война не касается альянса, и страна не будет в неё вовлекаться. Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что конфликт с Ираном не касается Германии. Выступая на заседании кабмина, президент США отметил, что в ответ он указал: Украина также не является войной Соединённых Штатов.
Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.