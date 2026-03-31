В порту Дубая атаке подвергся кувейтский танкер, пострадавших нет

В порту Дубая подвергся атаке кувейтский танкер, сообщает агентство KUNA. Согласно информации Кувейтской нефтяной корпорации, в результате происшествия никто не пострадал.

«Кувейтский нефтяной танкер был атакован в порту Дубая, пострадавших нет», — говорится в публикации агентства.

Ранее сообщалось, что в акватории Персидского залива в 31 морской миле к северо-западу от Дубая произошёл инцидент с гражданским судном. Как сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), танкер получил попадание неустановленным боеприпасом, на борту возник пожар. Никто из членов экипажа в результате происшествия не пострадал.