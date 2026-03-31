Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 00:40

В порту Дубая атаке подвергся кувейтский танкер, пострадавших нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

В порту Дубая подвергся атаке кувейтский танкер, сообщает агентство KUNA. Согласно информации Кувейтской нефтяной корпорации, в результате происшествия никто не пострадал.

«Кувейтский нефтяной танкер был атакован в порту Дубая, пострадавших нет», — говорится в публикации агентства.

Ранее сообщалось, что в акватории Персидского залива в 31 морской миле к северо-западу от Дубая произошёл инцидент с гражданским судном. Как сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), танкер получил попадание неустановленным боеприпасом, на борту возник пожар. Никто из членов экипажа в результате происшествия не пострадал.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar