Минздрав утвердил стандарт лечения детей при сальмонеллёзе

В России утвердили новый стандарт лечения несовершеннолетних пациентов с сальмонеллёзом. Документ Минздрава определяет сроки терапии, методы диагностики, перечень лекарств и принципы питания пациентов. Об этом пишет РИА «Новости».

Лечение детей от заболевания в среднем должно занимать 48 дней, как в стационаре, так и амбулаторно. Первичное обследование проводят врач общей практики и инфекционист. Состояние органов оценивается с помощью ультразвукового исследования брюшной полости, а сердечная функция контролируется электрокардиограммой.

Также есть перечень анализов, в который входят как общий анализ мочи, крови, кала на личинки, так и антигены ротавирусов и норовирусов. Кроме того, в новом стандарте перечислены разрешённые препараты: кишечные противомикробные средства, абсорбенты и пробиотики.

Ранее Life.ru писал, что сколиоз в детском возрасте зачастую остаётся незамеченным, что может приводить к серьёзным проблемам со здоровьем в будущем: к смещению и сдавлению внутренних органов, перегрузке мышц спины и межпозвонковых дисков. Здоровому ребёнку рекомендуется проходить осмотр у врача-ортопеда не реже одного раза в год. Оптимально проводить его в конце учебного года, чтобы при выявлении отклонений было достаточно времени на коррекцию в период каникул.