Депутат Колунов предупредил россиян об ответственности за шашлыки во дворах

С наступлением тёплой и сухой погоды зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов призвал россиян соблюдать правила пожарной безопасности. Особое внимание он обратил на недопустимость приготовления шашлыка в не предназначенных для этого местах. Об этом пишет ТАСС.

«Весна радует нас очень теплой и сухой погодой. На этом фоне важно помнить, что нельзя разводить огонь в квартире и в местах общего пользования. Никаких шашлыков на балконах и во дворах многоквартирных домов быть не может!» — подчеркнул Колунов.

По словам парламентария, разведение открытого огня в квартирах, на балконах, а также во дворах многоквартирных домов является грубым нарушением норм пожарной безопасности. Для физических лиц, решивших пожарить мясо на балконе или в месте общего пользования, предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей. Юридическим лицам подобное нарушение обойдётся гораздо дороже — до 400 тысяч рублей.

Чиновник напомнил, что разводить огонь можно только на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных строений в специально приспособленных для этого местах.

Ранее сообщалось, что сушка белья на фасаде многоквартирного дома за пределами балконов или окон может обернуться для жильцов крупным штрафом. Первым основанием для привлечения к ответственности является нарушение правил пожарной безопасности. Второе основание кроется в местных нормативных актах по благоустройству, которые действуют в большинстве регионов России.