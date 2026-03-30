За какие вещи на балконе придется заплатить 50 тысяч рублей — ответ юриста

Хранение вещей на балконе может обернуться для владельца квартиры крупным штрафом, если не соблюдать правила пожарной безопасности или складировать взрывоопасные материалы. Об этом в беседе с «Финансами Mail» предупредил доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Пестов.

Юрист пояснил, что формально балкон, доступ к которому есть только из одной квартиры, считается частью жилого помещения. Это значит, что собственник вправе использовать его для хранения вещей — от банки с болтами до велосипеда или лыж. Однако свобода действий владельца ограничена публично-правовыми нормами, которые охраняют общественно значимые интересы, в первую очередь это правила противопожарного режима.

Согласно постановлению Правительства РФ, на балконах запрещено устраивать склады для пожаровзрывоопасных веществ и материалов, а также менять функциональное назначение этих помещений. Кроме того, под запретом использование открытого огня. Нарушение этих требований влечёт административный штраф: за обычное — от 5 до 15 тысяч рублей.

Если же нарушение привело к пожару, уничтожению или повреждению чужого имущества, а также причинению лёгкого или средней тяжести вреда здоровью, сумма вырастает до 40–50 тысяч рублей. Помимо того, виновному придётся возмещать убытки пострадавшим в соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса РФ.

В случаях когда хранение запрещённых вещей было связано с извлечением дохода, суд может взыскать с нарушителя и полученную выгоду. Также собственники, чьи права нарушены соседским складированием, вправе обратиться в суд с иском о запрете деятельности, создающей опасность причинения вреда, заключил Михаил Пестов.

