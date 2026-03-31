Только Российская Федерация в силах заключить «большую сделку» для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Такой точкой зрения поделился бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Как подчеркнул эксперт, Москва поддерживает развитые контакты со всеми ключевыми игроками региона. Российские дипломаты способны вести диалог и с Вашингтоном, и с Тель-Авивом, при этом страна является союзником Тегерана и одновременно выстраивает партнёрские отношения с арабскими монархиями Персидского залива.

«Поэтому, если вы хотите изящное решение, то это Россия, которая приходит и заключает большую сделку», — отметил аналитик.

Риттер также предположил, что президент США Дональд Трамп мог бы пойти на урегулирование украинского конфликта на приемлемых для Москвы условиях, получив взамен содействие России в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведёт «серьёзные переговоры» с новыми властями Ирана о завершении военного конфликта. По его словам, в ходе этих дискуссий был достигнут «значительный прогресс». Детали переговоров и возможные условия прекращения огня не уточняются.