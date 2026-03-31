В РФ с 1 апреля в силу вступит стандарт по классификации БПЛА и их компонентов

С 1 апреля в России вступит в силу предварительный национальный стандарт на гражданские беспилотные летательные аппараты. Документ, утверждённый Росстандартом, будет действовать до апреля 2029 года. Он также определяет классификацию дронов, их компонентов и сопутствующей инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Аппараты делят по конструкции: это крылатые самолёты и планеры, вращающиеся винтокрылые устройства, гибриды с вертикальным взлётом и посадкой, а также модели вроде орнитоптеров, дирижаблей и аэростатов. В стандарт включены показатели продолжительности полёта. Кроме того, управление аппаратом может быть ручным, автоматизированным или полностью автономным, причём учитывается метод взлёта и посадки.

Отдельное внимание уделено компонентам: двигатели, линии управления и системы контроля теперь получают единые обозначения. Инфраструктура дронов — станции управления, сервисное обслуживание и способы транспортировки — также стандартизирована.

Ранее российские власти взялись за упорядочивание рынка питбайков и спортивных мотоциклов. Национальный стандарт безопасности для этой техники будет разработан в рамках программы нацстандартизации на 2026 год. Поводом для ужесточения правил стала печальная статистика. В 2025 году в России произошло более 30 аварий с участием питбайков, которые закончились гибелью подростков.