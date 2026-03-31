МИД Ирана призвал Саудовскую Аравию выдворить войска США из страны

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости вывода американских войск из Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает Эр-Рияд как партнёра и дружественное государство. При этом Аракчи указал, что присутствие иностранных войск, по его мнению, не способствует стабильности в регионе.

«Иран уважает Королевство Саудовская Аравия и считает его братской страной. Наши операции направлены против вражеских агрессоров, которые не уважают ни арабов, ни иранцев и не могут обеспечить никакой безопасности. Просто посмотрите, что мы сделали с их воздушным командным пунктом. Давно пора выдворить американские силы», — написал министр в соцсети X.

В публикации Аббас Аракчи прикрепил изображение американского самолёта E-3 Sentry, который, как утверждается, был уничтожен. Министр связал этот эпизод с общей оценкой эффективности военного присутствия США.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсуждал с президентом США Дональдом Трампом продолжение военной кампании против Ирана. Саудовская сторона убеждала Вашингтон не сворачивать операцию. В Эр-Рияде считают, что текущая ситуация даёт возможность изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Источники утверждали, что принц настаивал на необходимости давления на Иран вплоть до смены власти. Он аргументировал это угрозой для стран региона.