Раскол элит в Тегеране мешает урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Урегулирование войны на Ближнем Востоке осложняется расколом элит в Тегеране, который произошёл не только из-за ликвидации верхушки Ирана, но и из-за ультиматума президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Israel Hayom.

«Иран давал частичные и порой противоречивые ответы, по-видимому, из-за внутреннего раскола между политическим руководством — президентом Масудом Пезешкианом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи — и высокопоставленными чиновниками Корпуса стражей исламской революции во главе с Ахмадом Вахиди, которого в настоящее время считают самым влиятельным человеком в Иране», — говорится в материале.

Израильский чиновник предположил, что режим на данный момент находится на грани краха, а ультиматум республиканца подталкивает исламскую республику к худшей ситуации в стране. Экономика в стране уже упала с $2 млрд до $1,2 млрд. Подобная же ситуация касается и доходов Ирана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости вывода американских войск из Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает Эр-Рияд как партнёра и дружественное государство. При этом Аракчи указал, что присутствие иностранных войск, по его мнению, не способствует стабильности в регионе.