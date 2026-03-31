Российские военные подразделения продолжают наносить удары по позициям украинских формирований. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Южная» Вадим Астафьев, за минувшие сутки в зоне ответственности объединения было поражено значительная часть инфраструктуры противника.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи и БПЛА, два наземных робототехнических комплекса, поражены пять пунктов управления БПЛА, а также 60 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ», — заявил Астафьев. Кроме того, средства противовоздушной обороны группировки сбили 23 беспилотных летательных аппарата противника.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых сообщил, что бойцы его объединения за тот же период подавили 47 пунктов управления беспилотниками, 14 БПЛА самолётного типа, 29 тяжёлых боевых квадрокоптеров R18, а также ликвидировали шесть наземных робототехнических комплексов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский военнослужащий Фадис Салихов помог уничтожить бронетранспортёр и четырёх солдат Вооружённых сил Украины. В ведомстве уточнили, что рядовой вёл разведку с помощью беспилотника. Он обнаружил бронетранспортёр, который доставлял личный состав на позиции, после чего передал координаты на командный пункт. Затем он корректировал огонь артиллерии до поражения цели.