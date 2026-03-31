Украинские военные использовали подземные туннели в Запорожской области

При освобождении населённого пункта Луговское в Запорожской области российские военные столкнулись с нестандартной тактикой украинских формирований. Как сообщил командир отделения группировки войск «Восток» с позывным Турист, противник оборудовал разветвлённую сеть подземных ходов, соединявших укрепления между собой. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Основная сложность заключалась в том, что укрепления ВСУ находились под домами, а сами позиции были соединены между собой системой ходов, напоминающих туннели», — уточнил боец. Он добавил, что наличие подземной инфраструктуры серьёзно осложняло координацию штурмовых подразделений.

По его словам, командирам было сложно управлять группами из-за подземной инфраструктуры противника. Для корректировки действий и управления группами в этих условиях активно использовались беспилотные летательные аппараты, которые направляли штурмовиков с поверхности и подсказывали оптимальные маршруты продвижения.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины в зоне проведения спецоперации начали применять беспилотные летательные аппараты, способные развивать высокую скорость, что позволяет снизить их слышимость и сделать атаку более внезапной. За счёт того, что у БПЛА большая скорость, жужжание слышно только в момент, когда дрон уже наносит огневое поражение. Уточняется, что такие характеристики достигаются путём модернизации уже существующих моделей беспилотников.