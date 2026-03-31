Партия Vatan в Турции намерена выступить с инициативой о выходе из НАТО

Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек объявил о подготовке создания альтернативного стратегического альянса для выхода Турции из состава НАТО. По его словам, предложение будет адресовано всем политическим силам.

Перинчек утверждает, что Турция рано или поздно должна покинуть альянс из-за давления США и Израиля, которые навязывают своим партнёрам концепции угроз и военные стратегии, ориентируясь на противостояние с Россией, Ираном и Китаем. Он отметил, что европейские государства сталкиваются с конфликтом интересов, следуя политике Вашингтона и Тель-Авива, что приводит к кризису.

«Турция — страна переднего рубежа, которая сталкивается с угрозами со стороны США, Израиля и НАТО», — цитирует Перинчека РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать консорциум по поставкам нефти. Речь идёт о нескольких инициативах. В их числе — введение системы сборов по аналогии с Суэцким каналом и создание отдельной структуры для управления поставками нефти. Один из источников в Пакистане уточнил, что обсуждалась модель с платой за проход судов. Кроме того, Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривали создание нефтяного консорциума. Такая структура могла бы координировать морские поставки и обеспечивать их стабильность.