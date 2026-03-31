Выплаты ветеранам ВОВ к 9 Мая начнут перечислять уже в апреле

В пресс-службе Социального фонда России сообщили, что в апреле фонд начнёт перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату ко Дню Победы. Об этом пишет РИА «Новости». Доставка средств каждому ветерану будет осуществлена банками и почтовыми отделениями согласно установленным ими графикам.

Уточняется, что сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. Она положена тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны.

Согласно указу о ежегодной выплате, её получают ветераны, которые в годы Великой Отечественной войны служили в действующей армии либо получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Кроме того, выплата положена за участие в боевых операциях, выполнение спецзаданий в воинских частях действующей армии, в тылу врага или на территории других государств, а также по ряду иных оснований.

Право на выплату имеют не только ветераны, проживающие в России, но и участники Великой Отечественной войны, живущие в прибалтийских государствах — бывших советских республиках: Эстонии, Латвии и Литве.

Как пояснил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков, ни ветеранам, ни их родственникам не нужно никуда обращаться или писать заявления — выплату перечислят беззаявительно в апреле или мае на основании данных, уже имеющихся в фонде.

Ранее в Казахстане скончался Василий Зинченко — ветеран Великой Отечественной, принимавший участие в Сталинградской битве и пленивший немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Когда началась война, Зинченко было всего 17 лет, и он добровольцем ушёл в Красную армию. Позже его направили в школу разведчиков. Василий Иванович освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, участвовал в штурме Берлина и встретил 9 мая 1945 года на территории Германии. Особую страницу в историю ветерана вписала Сталинградская битва: вместе с другими разведчиками ему удалось взять в плен немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса. За доблесть и геройство Василий Зинченко получил ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, а также медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».