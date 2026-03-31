Расчёт БПЛА 103-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Карма» наносит удары по объектам в Курской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передаёт ТАСС.

«Приоритетными целями данного террористического подразделения ВСУ являются объекты гражданской инфраструктуры Курской области. Некрологи в соцсетях показали, что украинские террористы регулярно несут потери в живой силе и технике», — сообщил собеседник агентства.

В силовых структурах пояснили, что подразделение действует на Сумском направлении. Там указали, что расчёты БПЛА регулярно теряют личный состав и технику в Сумской области. По их данным, активность соединения сохраняется, несмотря на потери. Собеседник также отметил, что информация о погибших появляется в открытых источниках, включая социальные сети. Он добавил, что удары направлены по объектам инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали применять беспилотники с повышенной скоростью в зоне боевых действий в ДНР. Такие аппараты развивают большую скорость и становятся менее заметными на слух. Источник в УФСБ России по ДНР объяснил, что шум от них слышен уже в момент удара. Он уточнил, что речь идёт о модернизированных моделях.