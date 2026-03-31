В 2022 году подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ) при отступлении из ЛНР подверглось обстрелу со стороны своих танков в селе Стрельцовка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военнопленного старшего сержанта ВСУ Дмитрий Семера из пограничного отряда.

По его словам, подразделение было заброшено в село Меловое. После начала спецоперации был отдан приказ об отступлении, но три украинских танка неожиданно открыли по ним огонь. Из-за этого, как утверждает пленный, им пришлось обходить танкистов более пяти часов.

Ранее российские военнослужащие при освобождении населённого пункта Луговское в Запорожской области столкнулись с нестандартной тактикой ВСУ. Противник оборудовал разветвлённую сеть подземных ходов, соединявших укрепления между собой. Для корректировки действий групп активно использовались дроны.