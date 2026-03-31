Упаковщикам киндер-сюрпризов в Москве предлагают до 160 тысяч рублей

В Москве открыта вакансия упаковщика киндер-сюрпризов с доходом до 160 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, предлагается вахтовый режим от 20 до 90 смен.

Проживание предоставляется работодателем. На сотрудников возложены задачи по упаковке шоколадных яиц, фигурок и печенья, а также правильное распределение изделий в коробки. Длительность смены составляет 11 часов с часовым перерывом на обед, рабочий график — 6 / 1.

Ранее HR-эксперт рассказала, что в 2026 году компании продолжают оптимизацию, высвобождая менеджеров, но сохраняя высокий спрос на рабочие профессии и IT-специалистов. На рынке труда заметно увеличение числа кандидатов среди белых воротничков. Компании оптимизируют структуру управления, делая её более гибкой. Рост зарплат будет неравномерным и сосредоточится на ключевых специалистах.