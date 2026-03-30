«Гонка зарплат» замедляется: Кому в 2026 году будут платить больше, а кого ждут сокращения

В 2026 году компании продолжают оптимизацию, высвобождая менеджеров, но сохраняя высокий спрос на рабочие профессии и IT-специалистов. Об этом «Газете.ru» рассказала директор по персоналу НПФ ГАЗФОНД ПН Дина Сафиуллина.

По её словам, на рынке уже заметно прибавление кандидатов среди белых воротничков, особенно менеджеров среднего звена. Компании сокращают уровни управления, создавая более гибкие структуры. При этом потребность в рабочих и технических специалистах остаётся высокой, хотя гонка зарплат замедлилась: рост в 2026 году не превысит 10%, а для выпускников вузов может даже снизиться из-за конкуренции.

Рост зарплат будет точечным, с фокусом на ключевых специалистах. В Москве и Петербурге реальное увеличение составит 3–5% после вычета инфляции. Фокус рынка труда смещается в промышленные кластеры — Екатеринбург, Челябинск, Пермь, где прогнозируется рост 12–15% за счёт госзаказов. Выигрывают также Дальний Восток и Сибирь с их инфраструктурными проектами.

«Сейчас больше всего на рынке труда ценятся мультифункциональные сотрудники, которые умеют работать на стыке профессий и владеют глубокой экспертизой не только в своём направлении», — резюмировала Сафиуллина.

Ранее Life.ru рассказывал, что курьеры в России обогнали людей с высшим образованием по уровню заработной платы. Таким образом, работники службы доставки получают на 27% больше тех, кто окончил университеты.