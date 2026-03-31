Новый фронт: Украина может начать массово применять подводные дроны

Украина может в ближайшее время перейти к массовому использованию подводных автономных систем. Это станет сигналом к формированию нового, подводного фронта. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Александр Степанов.

«Следующей логикой развития диверсий будет массовое применение подводных автономных систем. Компактных, малозаметных и из материалов, которые затрудняют их детекцию, все эти технологии уже длительное время отрабатываются в рамках учений НАТО», — заявил он.

Вероятно, подобные системы уже использовались для атак на морских коммуникациях.

«Сейчас их массовое внедрение в Военно-морские силы Украины будет говорить об открытии нового подводного фронта и о формировании целого веера угроз», — сказал Степанов.

Первичным полигоном может стать акватория Чёрного моря, считает Степанов. А в перспективе такая тактика может быть применена против флотов и подводной инфраструктуры в других регионах.

Эксперт не исключает, что подводные дроны будут использоваться для ударов по «Турецкому потоку» и другим газотранспортным коридорам. Возможен выход и на Каспий, где диверсии с воздушными дронами уже предпринимались.

Ранее Life.ru писал об уничтожении Черноморским флотом автономного подводного аппарата Вооружённых сил Украины. Морские цели были обнаружены и уничтожены в ходе планового патрулирования. Операция была проведена штатными средствами поражения.