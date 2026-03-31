Мирошник сообщил о росте атак вражеских БПЛА на Брянскую и Белгородскую области

Украинские военные на прошлой неделе нарастили удары беспилотниками по российским регионам. Особенно интенсивные атаки зафиксированы в Брянской области. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«ВФУ усилили атаки на Брянскую область... Только за сутки, 23 марта, от атак украинских формирований с применением дронов и минометов пострадали восемь мирных жителей, в том числе трое пассажиров гражданского рейсового автобуса», — сказал он.

Он уточнил, что один из таких эпизодов стал рекордным по числу аппаратов. Тогда по региону выпустили почти 140 устройств. Отдельно отмечается ситуация в Белгородской области. Этот регион, как и прежде, остаётся наиболее часто подвергающимся атакам.

«Ежедневно регион атаковали от 120 до 180 дронов. Наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах. Всего за неделю ранения от варварских ударов ВФУ получили 39 мирных жителей, в том числе семилетняя девочка. От их преступных деяний погибли пять человек», — отметил он.

Под удары попадали не только приграничные территории. По его словам, атаки затронули и более удалённые области. Удары наносились по гражданской инфраструктуре сразу в нескольких регионах страны. Среди них — Владимирская, Московская, Тульская и другие области.

Ранее сообщалось о появлении нового направления боевых действий — подводного. Речь может идти о скором переходе к активному применению автономных систем. Подобные устройства сложно обнаружить из-за их размеров и используемых материалов. Разработки в этой сфере, по его словам, ведутся уже давно.