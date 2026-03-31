Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 06:03

МВФ оценил глобальные, но асимметричные последствия конфликта на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Военная операция США и Израиля против Ирана приведёт к масштабным, но асимметричным последствиям для мировой экономики. К такому выводу пришли аналитики Международного валютного фонда.

«Потрясения являются глобальными, но асимметричными. Импортёры энергоносителей являются в большей степени незащищёнными, чем экспортеры, бедные страны — в большей степени, чем богатые, и те, у кого меньше резервов, — в большей степени, чем те, у кого их больше», — говорится в документе, опубликованном в блоге МВФ.

Многие страны только начали демонстрировать признаки стабилизации. Однако текущая ситуация способна замедлить этот процесс. Особое беспокойство вызывает возможный ущерб для инфраструктуры и промышленности в зонах конфликта. По оценкам аналитиков, последствия могут сохраняться в долгосрочной перспективе. Также ожидается ухудшение краткосрочных показателей роста у государств, напрямую вовлечённых в противостояние.

«Закон джунглей вместо права»: Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ молчит об ударах по Ирану

Ранее сообщалось, что попытки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке сталкиваются с внутренними разногласиями в иранском руководстве. Ситуация усугубилась после ультиматума со стороны президента США Дональда Трампа, а также на фоне потерь среди высшего командования страны.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar