МВФ оценил глобальные, но асимметричные последствия конфликта на Ближнем Востоке

Военная операция США и Израиля против Ирана приведёт к масштабным, но асимметричным последствиям для мировой экономики. К такому выводу пришли аналитики Международного валютного фонда.

«Потрясения являются глобальными, но асимметричными. Импортёры энергоносителей являются в большей степени незащищёнными, чем экспортеры, бедные страны — в большей степени, чем богатые, и те, у кого меньше резервов, — в большей степени, чем те, у кого их больше», — говорится в документе, опубликованном в блоге МВФ.

Многие страны только начали демонстрировать признаки стабилизации. Однако текущая ситуация способна замедлить этот процесс. Особое беспокойство вызывает возможный ущерб для инфраструктуры и промышленности в зонах конфликта. По оценкам аналитиков, последствия могут сохраняться в долгосрочной перспективе. Также ожидается ухудшение краткосрочных показателей роста у государств, напрямую вовлечённых в противостояние.

Ранее сообщалось, что попытки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке сталкиваются с внутренними разногласиями в иранском руководстве. Ситуация усугубилась после ультиматума со стороны президента США Дональда Трампа, а также на фоне потерь среди высшего командования страны.