Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выступил с жёсткой оценкой современной геополитики. Дипломат уверен, что сегодня «закон джунглей» нередко оказывается влиятельнее международного права.

Поводом для резких высказываний стали события вокруг Ирана. Как отметил представитель РФ, МАГАТЭ фактически отказалось осудить июньские атаки 2025 года на ядерные объекты исламской республики.

Причина такого бездействия кроется в давлении со стороны Вашингтона. По словам Ульянова, «американцы запугали и Секретариат, и государства-члены МАГАТЭ», принуждая их к молчанию.

Попытки Тегерана добиться справедливости не увенчались успехом. Ещё прошлой осенью делегаты Ирана пытались внести на Генконференцию резолюцию о недопустимости нападений на защищённые объекты, однако инициативу поддержали лишь 17 государств, включая Россию.

Остальные участники побоялись выступить открыто. Дипломаты признавались, что Соединённые Штаты угрожали последствиями каждому, кто проголосует «за». Столкнувшись с таким прессингом, иранская сторона предпочла даже не выносить документ на голосование.

«Что тут скажешь? Мы живем в суровом мире. Да, закон джунглей зачастую превалирует над международным правом. Такова реальность», — резюмировал Ульянов.

Тем временем иранское законодательное собрание изучает возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В случае денонсации соглашения, страна перестанет быть связанной международными правилами, ограничивающими развитие атомной энергетики исключительно мирными целями.