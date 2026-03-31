Клишас допустил пересмотр ограничений после окончания СВО

После завершения СВО часть введённых ограничений может быть пересмотрена или отменена. Такой сценарий в интервью РБК допустил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Всё возможно. Если они потеряют свою актуальность», — отметил он.

Сенатор отметил, что законодательство не является статичным и регулярно меняется. Одни положения остаются востребованными длительное время, другие — теряют значение. Также он обратил внимание, что восприятие отдельных норм может меняться со стороны общества. Некоторые из них со временем могут восприниматься как устаревшие или несправедливые.

Отвечая на вопрос о сроках пересмотра, Клишас пояснил, что всё зависит от конкретной нормы. Одни могут действовать ещё долгие годы, другие — быть отменены довольно быстро. Он подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься исходя из практической необходимости и актуальности тех или иных ограничений.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с заявлением о значении специальной военной операции, подчеркнув её идеологическую составляющую. Глава государства отметил, что военнослужащие, находящиеся сейчас на позициях, выполняют сложные задачи и действуют уверенно в условиях боевых действий.