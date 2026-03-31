Подростка приговорили к 5 годам тюрьмы за фейки о терактах в Хабаровске

Несовершеннолетний житель Хабаровска получил 5 лет лишения свободы за участие в террористической организации и серию ложных сообщений о готовящихся взрывах. Решение вынес Первый Восточный окружной военный суд. Об этом говорится на сайте коллегии.

«Суд по совокупности указанных преступлений назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии, и в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сообщается в документе.

В 2024 году подросток позвонил в одну из школ города и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. Информация оказалась ложной и была сделана из хулиганских побуждений. Позднее, в 2025 году, он вступил в переписку с представителем запрещённой организации. Юноша согласился участвовать в её деятельности и рассчитывал на вознаграждение.

После этого он начал выполнять поручения, связанные с рассылкой ложных сообщений. Речь шла о письмах с угрозами взрыва в здании городской администрации. Материалы дела также указывают, что действия подсудимого носили организованный характер и были направлены на дестабилизацию работы органов власти. Во время процесса обвиняемый полностью признал вину. Решение пока не вступило в законную силу.

