Мурал об убитой украинской беженке в США начали сносить, не успев достроить

В американском городе Шарлотт решили демонтировать мурал, посвящённый погибшей украинской беженке Ирине Заруцкой. Работу не успели завершить, однако её судьба уже решена. Об этом сообщил репортёр NBC в своих социальных сетях.

Речь идёт о художественном изображении, созданном в память о 23-летней украинке, погибшей осенью прошлого года. Свою позицию по этому вопросу журналисту обозначил член палаты представителей Дэвид Моралес. По его словам, подобные изображения не соответствуют взглядам и принципам, которые он разделяет. Также известно, что мэр Шарлотта ранее выступал против размещения мурала. Он неоднократно призывал отказаться от проекта и подвергал критике финансирование инициативы.