Мурал об убитой украинской беженке в США начали сносить, не успев достроить
Ирина Заруцкая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lucaveros225
В американском городе Шарлотт решили демонтировать мурал, посвящённый погибшей украинской беженке Ирине Заруцкой. Работу не успели завершить, однако её судьба уже решена. Об этом сообщил репортёр NBC в своих социальных сетях.
В США начали сносить мурал в память об украинской беженке Ирине Заруцкий. Фото © Х / Ryan Medeiros
Речь идёт о художественном изображении, созданном в память о 23-летней украинке, погибшей осенью прошлого года. Свою позицию по этому вопросу журналисту обозначил член палаты представителей Дэвид Моралес. По его словам, подобные изображения не соответствуют взглядам и принципам, которые он разделяет. Также известно, что мэр Шарлотта ранее выступал против размещения мурала. Он неоднократно призывал отказаться от проекта и подвергал критике финансирование инициативы.
Напомним, что в Северной Каролине была убита 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая. Трагедия произошла 22 августа 2025 года вечером на железнодорожной станции в Шарлотте. Также в интернете распространилось видео с места происшествия, снятое в поезде. Отдельно сообщалось, что отец погибшей пытался получить разрешение на выезд, чтобы проститься с дочерью.
