Польша опровергла использование своего воздушного пространства против РФ

В Польше опровергли сообщения о том, что страна открывала своё воздушное пространство для действий против России. С соответствующим заявлением выступил начальник оперативного командования польских ВС генерал Мачей Клиш в соцсети Х.

«Информация о якобы предоставлении польского воздушного пространства для действий против Российской Федерации полностью ложная и не имеет никакого подтверждения», — написал он.

Также генерал напомнил о введённых ограничениях в воздушном пространстве страны. В восточных регионах действует запрет на полёты. Ограничения установлены на период с марта по июнь 2026 года и распространяются на воздушные суда, выполняющие полёты на высоте ниже 3 километров. Режим действует круглосуточно.

При этом предусмотрены исключения. Разрешение на полёты могут получать гражданские и санитарные воздушные суда. В командовании пояснили, что введённые меры носят превентивный характер. Они направлены на обеспечение безопасности населения и защиту инфраструктуры государства.

Ранее сообщалось, что Польша намерена усилить охрану границы с Украиной за счёт создания современного электронного барьера. Проект оценивается примерно в 120 миллионов долларов. Система будет представлять собой сеть технических средств наблюдения.