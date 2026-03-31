Мухаммад Али заявил о желании Индонезии купить российские подлодки «Варшавянка»

Джакарта рассчитывает в будущем пополнить свой флот российскими субмаринами и другой военной техникой. Об этом РИА «Новости» заявил командующий военно-морскими силами страны адмирал Мухаммад Али.

Высокопоставленный военный во вторник посетил корабли Тихоокеанского флота РФ, которые прибыли в столицу Индонезии с деловым визитом. Особое внимание адмирал уделил дизель-электрической подлодке «Петропавловск-Камчатский».

«На самом деле, индонезийский флот уже давно, ещё с советских времен, использовал советскую технику — не только корабли, но и самолёты, а также подводные лодки. И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику — в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», — заявил Али.

Гость оставил запись в книге почетных посетителей субмарины и подчеркнул, что взаимодействие двух стран имеет большое значение для региональной стабильности. Стороны обменялись памятными подарками.

Глава индонезийских ВМС также пригласил российских моряков посетить Бали и выразил надежду, что сам сможет приехать во Владивосток.

Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» (Improved Kilo по классификации НАТО) представляют собой модернизированную версию экспортных субмарин проекта 877ЭКМ «Палтус». Изначально разработанные для стран Варшавского договора, эти дизель-электрические многоцелевые лодки предназначены для борьбы с кораблями противника, защиты баз и морских коммуникаций. Главными конструкторами проекта были Юрий Кормилицин, а с 2010 года — Игорь Молчанов (проект 636.3). По состоянию на июнь 2025 года из 36 запланированных субмарин построено 32, они входят в состав флотов России, Китая, Алжира и Вьетнама.

Ранее в Чёрном море стартовали многонациональные учения НАТО под названием «Морской щит 2026». В них задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из 13 стран. Манёвры продлятся с 23 марта по 3 апреля.