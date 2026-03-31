31 марта, 07:26

Наживка для мозга: Маркетолог объяснила, почему мы ведёмся на тренды

Маркетолог Гладун раскрыла механизмы создания трендов через триггеры и музыку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Многие в Интернете считают, что тренды возникают спонтанно — случайно завирусившийся мем или неожиданно популярный трек. Но на самом деле за каждой вирусной волной стоит продуманная инженерия внимания. Основатель SMM-агентства Мария Гладун рассказала, как маркетологи уже много лет системно управляют нашим поведением.

Как объянила эксперт в разговоре с «Радио 1», главный инструмент — текстовые триггеры, которые давят на базовые инстинкты. Выгода, эксклюзивность, страх, потребность в безопасности, желание получить социальное одобрение и быть частью группы. Когда заголовок или призыв бьёт в эти точки, критическое мышление отключается. Сначала человек боится «опоздать» к тренду, а затем участвует в нём, чтобы получить одобрение окружающих.

Второй мощный рычаг — музыка. Короткие видео завирусились именно благодаря саундтрекам: один трек задаёт настроение миллионам, становится эмоциональным якорем. Услышал знакомую мелодию — и уже хочешь в путешествие или на большой праздник. Музыка воздействует напрямую на лимбическую систему, минуя рациональное мышление.

Третий инструмент — визуал. Чтобы тренд захватил аудиторию, его нужно сделать осязаемым. Красивые кадры позволяют зрителю примерить эмоцию на себя: представить, как он катается на сноуборде в Шерегеше или радуется новой процедуре у косметолога.

Однако те же приёмы, которые помогают бизнесу, в руках недобросовестных блогеров превращаются в оружие против психики. После просмотра таких каналов люди чувствуют неудовлетворённость, начинают сравнивать себя с другими, обесценивают свой опыт, страдают от синдрома упущенной выгоды. Гонка за трендами разрушает психику и приводит к сбоям.

Гладун посоветовала подписываться только на тех, кто вдохновляет, и регулярно устраивать цифровой детокс: психике тяжело в шумном и быстротечном мире. Важно помнить, что над нами всегда властвует маркетинг — всего лишь набор инструментов.

