В Госдуме предупредили о возможном наступлении «мёртвого интернета»

Концепция «мёртвого интернета» вполне может стать реальностью в ближайшем будущем. Такое мнение в интервью ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Концепция «мёртвого интернета», о которой любят говорить визионеры, — это далеко не фантазия. Вполне возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем интернет станет «мёртвым». Имеется в виду, что людей там будет минимум, а боты будут делать всю работу: и комментировать, и создавать контент, и полностью находиться в этой среде», — сказал депутат.

Теория «мёртвого интернета» получила распространение в начале 2020-х годов как конспирологическая версия. Согласно этой концепции, уже сейчас большую часть контента в глобальной сети генерируют нейросети, а не реальные люди.

Ранее сообщалось, что рынок IT-сферы претерпевает изменения: компании перестают нанимать новичков и делают ставку на опытных специалистов. Снижение спроса на начинающих работников эксперты связывают с активным ростом онлайн-школ и внедрением искусственного интеллекта. Кроме того, работодатели уже закрепляют умение работать с нейросетями в ключевых показателях эффективности сотрудников.