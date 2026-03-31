Ветеринар объяснил, почему гости могут вызывать агрессию у кошек и собак

Собака может агрессивно отреагировать на гостя с резким ароматом парфюма, а кошка — укусить незнакомцев, которые сразу пытаются её погладить. Об этом предупредил врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

По словам эксперта в разговоре с «Москвой 24», главная ошибка гостей — насильное знакомство с кошкой. Человек резко приближается, нависает над зверем, улыбается (что животное воспринимает как оскал), а затем выкидывает руку в его сторону. Четыре угрожающих действия подряд могут настолько напугать питомца, что он рефлекторно укусит и убежит. Ветеринар советует не приближаться к кошке, а сесть на пол, ласково позвать её и дождаться, пока она подойдёт сама.

С собаками ситуация иная: они обычно любят, когда их гладят, и сами подставляют голову и бока. Однако обоняние у псов очень чувствительное, и резкий запах парфюма, краски или алкоголя может спровоцировать неадекватную реакцию. При этом запах другого животного, вопреки стереотипам, скорее вызовет интерес, чем агрессию.

Если питомец всё же проявил агрессию, физически наказывать его нельзя. Достаточно грозным тоном выразить недовольство — интонацию животное уловит точно. В сложных случаях гостя можно временно закрыть в отдельной комнате. Но в целом, чем чаще зверь контактирует с разными людьми, тем спокойнее он к ним относится. Владельцам стоит заранее объяснять гостям правила поведения и давать им возможность угостить питомца любимым лакомством — это укрепляет доверие.

