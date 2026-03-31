Американскому лидеру Дональду Трампу необходимо провозгласить окончание противостояния с Ираном, однако реальных оснований для триумфа нет. По словам Алексея Пушкова, глава Белого дома заинтересован в скорейшем завершении боевых действий, но текущие результаты не позволяют сделать подобное заявление.

«Трампу надо объявить победу. Но он не может объявить победу на основе того, чего он добился в этой войне», — заявил сенатор.

Укреплению статуса Исламской Республики способствует рост нефтяного экспорта. Важным рычагом влияния остаётся и контроль над Ормузским проливом, который позволяет диктовать условия противнику.

Любая попытка эскалации, включая ввод сухопутных подразделений, встретит резкое сопротивление внутри самих Штатов. Подобные инициативы крайне непопулярны среди американских граждан.

Таким образом, промедление и затягивание враждебных действий лишь усиливает влияние ближневосточного государства. В сложившихся обстоятельствах Вашингтон оказывается в ловушке, не имея возможности выйти из игры победителем.

Между тем чиновники американской администрации рассказали, что президент США Дональд Трамп в разговоре с помощниками выразил готовность свернуть операцию против Ирана, даже несмотря на то, что Ормузский пролив останется преимущественно заблокированным. По данным издания, если эти усилия не увенчаются успехом, США начнут оказывать давление на европейских союзников и страны Персидского залива, чтобы те взяли на себя инициативу по открытию пролива.