Главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил серьёзное беспокойство по поводу будущей политики американского лидера. Он опасается, что после стабилизации ситуации вокруг Ирана Дональд Трамп усилит давление на Киев, чтобы форсировать завершение конфликта.

Украинский политик признает решимость команды Белого дома остановить боевые действия, но категорически не согласен с методами. По его мнению, Вашингтон видит лишь один путь к миру, который может оказаться неприемлемым для государства.

«Они хотят закончить войну. Меня беспокоит, что они видят только один способ это сделать. Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить?» — подчеркнул глава Украины.

Ранее республиканец открыто выражал недоумение из-за неготовности Киева к компромиссам. Политик отмечал, что с действующим хозяином Овального кабинета вести переговоры гораздо труднее, чем с главой Кремля Владимиром Путиным.

Эксперты полагают, что предстоящие месяцы станут определяющими для дипломатического курса Вашингтона. Сейчас украинское руководство пытается найти аргументы, чтобы избежать сценария, при котором завершение противостояния произойдёт исключительно на условиях западных партнёров.

Ранее экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что действия Владимира Зеленского могут привести к его политическому устранению со стороны президента США Дональда Трампа. По словам эксперта, Зеленский доказывает свою полную неактуальность, поскольку его заявления не вызывают реакции.