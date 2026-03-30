Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что действия Владимира Зеленского могут привести к его политическому устранению со стороны президента США Дональда Трампа. Своё мнение он высказал в интервью ТАСС.

«Мы наблюдаем слова и действия отчаявшегося человека. Зеленский должен каждое утро просыпаться, смотреть на себя в зеркало и понимать, что всё кончено. Он не Уинстон Черчилль. Мир не сплачивается вокруг его дела. Раньше он мог использовать эскалацию как способ привлечь к себе внимание», — отметил Риттер.

Однако, по мнению эксперта, когда Зеленский говорит, то буквально ничего не происходит. Он никак не влияет на мир, особенно на Ближний Восток. Так что он может говорить всё, что хочет.

«Всё, чего он добивается, — это того, что Дональд Трамп устранит его скорее раньше, чем позже. Я не имею в виду физически, а политически», — заявил экс-аналитик.

По словам эксперта, Зеленский доказывает свою полную неактуальность, поскольку его заявления не вызывают реакции.

«Если бы Зеленский своими словами мог бы понизить цену на бензин, он был бы самым важным человеком в мире. Тогда его бы слушали все», — добавил Риттер.

Ранее Life.ru писал, что Киев намерен продолжать боевые действия и в 2027 году. Данное заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он обратил внимание на действия киевского режима, которому, как ему известно, Зеленский поручил сверстать бюджет на 2027 год. Причём военные расходы в этом документе должны остаться примерно на том же уровне, что и в 2026-м, подчеркнул он.