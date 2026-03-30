Зеленский унижает Трампа, влезая в иранскую повестку и предлагая арабам дроны
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский умело использовал иранскую повестку, чтобы поставить президента США Дональда Трампа в неловкое положение. Действия украинского политика подрывают авторитет американского лидера, который стал критиковать своих союзников. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире радио «Комсомольская правда».
Трамп начал высказываться негативно о европейских партнёрах, а теперь и о принце Саудовской Аравии, что совпало с визитом Зеленского в регион. Глава киевского режима предложил свои идеи по дронам, тем самым вмешавшись в иранскую тематику, что было явно не по душе Трампу. Михайлов отметил, что это создаёт дискомфорт для лидера США, ведь Вашингтон на протяжении полувека поставлял оружие в этот регион. Теперь арабские страны открыто говорят о пересмотре долгосрочных контрактов на поставку вооружений.
«Арабы оказались в технологической зависимости от США, которые оказались бумажным тигром. Когда полетели иранские ракеты, выяснилось, что не хватает систем ПВО и ПРО для прикрытия арабских союзников США», — заметил эксперт в разговоре с kp.ru.
В такой ситуации Трампу необходимо найти виновных за провал среди своих ближневосточных партнёров, заключил он.
Напомним, что Зеленский направил команды украинских специалистов в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. В Германии считают, что таким образом он пытается найти себе новых союзников на фоне растущей неопределённости с западной военной помощью. При этом в США думают, что Трамп может пойти на политическое устранение неактуального главы киевского режима.
