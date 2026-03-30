Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 10:58

Зеленский унижает Трампа, влезая в иранскую повестку и предлагая арабам дроны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский умело использовал иранскую повестку, чтобы поставить президента США Дональда Трампа в неловкое положение. Действия украинского политика подрывают авторитет американского лидера, который стал критиковать своих союзников. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире радио «Комсомольская правда».

Трамп начал высказываться негативно о европейских партнёрах, а теперь и о принце Саудовской Аравии, что совпало с визитом Зеленского в регион. Глава киевского режима предложил свои идеи по дронам, тем самым вмешавшись в иранскую тематику, что было явно не по душе Трампу. Михайлов отметил, что это создаёт дискомфорт для лидера США, ведь Вашингтон на протяжении полувека поставлял оружие в этот регион. Теперь арабские страны открыто говорят о пересмотре долгосрочных контрактов на поставку вооружений.

«Арабы оказались в технологической зависимости от США, которые оказались бумажным тигром. Когда полетели иранские ракеты, выяснилось, что не хватает систем ПВО и ПРО для прикрытия арабских союзников США»,заметил эксперт в разговоре с kp.ru.

В такой ситуации Трампу необходимо найти виновных за провал среди своих ближневосточных партнёров, заключил он.

Axios: Нетаньяху не стал приглашать Зеленского в Израиль

Напомним, что Зеленский направил команды украинских специалистов в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. В Германии считают, что таким образом он пытается найти себе новых союзников на фоне растущей неопределённости с западной военной помощью. При этом в США думают, что Трамп может пойти на политическое устранение неактуального главы киевского режима.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar