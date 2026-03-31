«Самая серьёзная ситуация со времён Второй мировой»: Токио объявил о размещении дальнобойных ракет

Глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил о завершении развёртывания новых ударных комплексов большой дальности. В арсенал вошли модернизированные противокорабельные ракеты и гиперзвуковые планирующие боеприпасы.

Системы разместили на базе Кэнгун в префектуре Кумамото и на объекте Кэмп Фудзи в префектуре Сидзуока.

«Это первое развёртывание в войсках отечественных ракет в рамках программы stand-off», — подчеркнул министр.

В своей речи он отметил, что сегодня страна сталкивается с «самой серьёзной и сложной ситуацией в сфере безопасности со времен окончания Второй мировой войны».

Данные системы позволяют вести боевые действия с дистанции, находящейся вне зоны поражения противника. Улучшенные ракеты «Тип 12» способны достигать целей на расстоянии более тысячи километров. Это даёт Токио возможность наносить удары по территории Китая или КНДР.

В Москве уже отреагировали на действия Японии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что появление новых ракетных угроз для российской территории со стороны Японии вызовет ответные меры, направленные на поддержание обороноспособности.

Ранее Life.ru писал, что Захарова предупредила Японию о жёстком ответе за оружие для ВСУ. Она отметила, что сообщения о возможном приобретении Токио беспилотников у Киева свидетельствуют о растущем участии страны в военном сотрудничестве с украинскими властями. По словам Захаровой, Киев в ответ на такие сделки требует поставки вооружений для своих вооружённых сил.