В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В Запорожской области зафиксирована атака беспилотников по территории Васильевской центральной больницы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
«На данный момент идёт атака БПЛА противника по территории Васильевской центральной больницы, атакован автомобиль скорой помощи с бригадой медработников», — написал он.
Сообщается, что транспорт медиков получил повреждения. При этом персонал не пострадал. Пациентов оперативно переместили в укрытие для обеспечения их безопасности. Ситуация на месте остаётся под контролем служб. Губернатор отметил, что находится на связи с оперативными структурами. В регионе сохраняется риск повторных атак.
Ранее в Запорожской области в результате атаки беспилотников по Мелитополю пострадали мирные жители. Ранения получили шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Все они находились вблизи места удара в момент атаки.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.