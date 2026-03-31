31 марта, 07:38

Путин продлил возможность оплаты газа иностранцами через банки России

Президент России Владимир Путин продлил действующий порядок оплаты российского газа для иностранных покупателей. Теперь расчёты в рублях можно проводить через разные банки РФ. Указ опубликован на сайте Кремля.

Изменения вступают в силу с 31 марта и будут действовать до 1 июля. Ранее установленный срок завершался 1 апреля. Прежний порядок был утверждён в декабре 2025 года и уже продлевался. Изменения связаны с корректировкой порядка расчётов на фоне санкций США, введённых против Газпромбанка. В результате прежняя схема платежей была пересмотрена.

До введения ограничений иностранные покупатели могли конвертировать валюту в рубли через российские банки. Однако после этого они были обязаны переводить средства на счёт российского поставщика газа исключительно через Газпромбанк.

Ранее в Москве подтвердили готовность оставаться надёжным партнёром в энергетической сфере. Россия строго выполняет взятые на себя обязательства перед партнёрами. Особое внимание уделяется странам, с которыми выстроены устойчивые и доверительные отношения.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
