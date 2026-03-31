Как живёт Пайпер из «Зачарованных»: ферма, трое сыновей и миллион подписчиков, которым нравятся её морщины

Актриса Холли Мари Комбс, которую зрители запомнили как Пайпер Холливелл из культового сериала «Зачарованные», практически завершила голливудскую карьеру. Однако звезда по-прежнему находится в поле зрения поклонников.

Звезда «Зачарованных» Холли Комбс кардинально изменилась после ухода из кино.

Сейчас 52-летняя артистка ведет спокойную семейную жизнь в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе. Она живёт на ферме в Бель Каньоне, воспитывает троих сыновей и регулярно делится бытовыми моментами в личном блоге, где за ней следят почти миллион человек.

После окончания знаменитого мистического шоу Комбс всё реже появлялась на экране, а со временем и вовсе отказалась от ролей. Зато в социальных сетях она не боится показывать себя без ретуши и фильтров. Актриса открыто демонстрирует возрастные изменения, и это вызывает у подписчиков только большее уважение.

Поклонники уверены: годы лишь прибавили ей шарма. В комментариях они пишут, что Холли по-прежнему остаётся одной из самых красивых актрис, но главное — выглядит по-настоящему счастливой и гармоничной.

Ранее Life.ru писал, что умер актёр Эрик Дэйн. Ему было 53 года. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз — тяжёлое прогрессирующее заболевание нервной системы, также известное как болезнь Лу Герига. Последние дни актёр провёл в окружении близких друзей, супруги и двух дочерей. Дэйн снимался в «Эйфории», «Анатомии страсти», «Зачарованных» и других проектах.