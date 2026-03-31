В Генштабе подтвердили неучастие солдат срочной службы в СВО

Солдат срочной службы, призванных с 1 апреля, не будут направлять для участия в специальной военной операции. Об этом газете «Красная звезда» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — сказал он.

Генерал подчеркнул, что срок службы по призыву остаётся прежним и составляет один год. После его окончания все военнослужащие срочной службы будут направляться к месту проживания.

Ранее сообщалось, что осенний призыв в России был выполнен в полном объёме. В вооружённые силы, а также другие войска и воинские формирования направлены 135 тысяч человек.