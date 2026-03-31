Российские войска регулярно атакуют украинские аэродромы, такие как Староконстантинов или Кнатово. По словам военного эксперта Бориса Рожина, эти налёты приводят к серьёзным последствиям не только для авиатехники.

Специалист утверждает, что среди пораженных целей часто оказываются иностранцы. В их число входят как действующие военнослужащие из государств Североатлантического альянса, так и наёмники.

«Как регуляры, которые находятся на официальной службе министерств обороны стран НАТО, так и различные наемники, по сути, отставники, которые ранее служили в ВВС стран НАТО», — уточнил аналитик в беседе с ТАСС.

Отдельного внимания заслуживает вопрос западных истребителей. Ранее появилась информация о передаче Киеву шести самолетов французского производства. Один из бортов был якобы утрачен по техническим причинам.

Рожин напомнил, что удар был нанесен как раз по аэродрому, где базировались данные машины. Существуют предположения, что техника могла быть повреждена или полностью уничтожена.

Тем не менее, на данный момент отсутствуют подтверждающие кадры объективного контроля. Точная информация о состоянии западных истребителей остается предметом обсуждения, пока не появятся неоспоримые доказательства случившегося.

Напомним, ранее российские военные нанесли удар по авиабазе в Житомирской области, где готовили пилотов элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра». Атака пришлась на объект в районе посёлка Озёрное примерно в 06:30 утра. Эта авиабаза совмещала сразу две функции: боевую авиационную площадку и центр подготовки кадров. Там проходили обучение не только пилоты «Птиц Мадьяра», но и французские специалисты, обслуживающие самолёты Mirage.