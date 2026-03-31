Милонов раскритиковал идею шестидневной рабочей недели, назвав её «потогонкой»

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой идеи перехода на шестидневную рабочую неделю. Его слова приводит RT.

«Крупный капитал всегда будет врагом социальных свобод гражданина. Такой подход скорее породит серьёзное недовольство людей, а не поможет экономике. Превращать страну в негритянскую плантацию из XVIII века — странное решение», — подчеркнул депутат.

Парламентарий также призвал бороться за повышение производительности труда, «а не создавать потогонки». По его мнению, увеличение рабочих дней без учёта человеческого фактора только усугубит социальную напряжённость и не даст ожидаемого экономического эффекта.

Напомним, на днях в РФ предложили радикальный способ справиться с экономическими проблемами страны. По словам автора идеи, выход — в переходе на шестидневку с рабочим днём с восьми утра до восьми вечера. Такой график якобы поможет преодолеть текущие трудности, считает автор инициативы.