31 марта, 08:40

Сумку с 88 тысячами долларов выбросила из окна 7-летняя москвичка назло маме

Стало известно происхождение сумки с 88 тысячами долларов (более 7 млн рублей), которую нашли подростки в центре Москвы. Как пишет Mash, деньги выбросила из окна семилетняя девочка. Она поссорилась с мамой и захотела отомстить.

Находку обнаружили проходившие мимо подростки. Примерно 83 тысячи они оставили себе, остальное сожгли. Позже ребята рассказали о случившемся родителям. Взрослые решили разыскать владелицу и вернуть уцелевшие средства.

Сейчас выясняются все детали произошедшего. Семье предстоит объяснить ребёнку ценность денег и последствия импульсивных решений.

Москвичка нашла на балконе сумку с деньгами и фамильными драгоценностями на 100 млн
Ранее школьница из окна выбросила мошенникам рюкзак с 1 млн рублей, поверив в «ДТП с матерью». Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Никита Никонов
