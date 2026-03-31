Дефицит гелия произошёл в мире из‑за конфликта на Ближнем Востоке

Мировые запасы гелия сокращаются на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Этот газ критически важен для ряда отраслей.

Он нужен для охлаждения оборудования, создания микросхем на основе ИИ и работы аппаратов МРТ. Кроме того, нехватка гелия способна нарушить выпуск беспилотников, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Причина проблемы — приостановка поставок природного газа из Катара. Из‑за этого стоимость гелия уже выросла вдвое. Поставщики предупреждают о дальнейшем повышении цен и возможных перебоях с поставками.

Экспорт гелия ранее шёл через Ормузский пролив. Сейчас он перекрыт из‑за военной операции США и Израиля. Даже если маршрут откроют скоро, нарастить поставки будет непросто.

По данным Qatar Energy от 20 марта, удары Ирана вывели из строя 17 % катарских мощностей по СПГ. Восстановление может занять свыше пяти лет. Reuters отмечает, что производство гелия снизится примерно на 15 %.

Тем временем, из-за военного конфликта с участием США и Ирана Египет вводит чрезвычайные меры по контролю за расходом топлива и электроэнергии. Ограничения затронут гражданский сектор. С субботы большинство магазинов, кафе и развлекательных заведений в Каире, который называют городом, никогда не спящим, будут обязаны закрываться в 21:00. Также отключат рекламные щиты, правительственные здания будут заканчивать работу раньше, а реализацию ряда инфраструктурных проектов отложат. Ежемесячные расходы страны на импорт природного газа выросли более чем вдвое — с 560 миллионов долларов до 1,65 миллиарда с начала американо-иранской эскалации.