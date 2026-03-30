Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 20:57

«Погружаем во тьму за ваши деньги»: Захарова иронично оценила стратегию ЕС экономить топливо

Захарова: Стратегия ЕС меньше ездить для экономии поражает прогрессивностью

Мария Захарова. Обложка © Telegram/ МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «прогрессивной» стратегию Евросоюза меньше ездить и летать ради экономии топлива. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Поводом стала инициатива еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который на фоне кризиса из-за военной операции против Ирана призвал европейцев меньше пользоваться транспортом и авиацией для экономии топлива.

«Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда. Слоган Европейской комиссии: «Погружаем во тьму за ваши деньги», — написала дипломат.

В Гоа коллапс: Местные и туристы охотятся за бензином, цены выросли в 9 раз

Тем временем, из-за военного конфликта с участием США и Ирана Египет вводит чрезвычайные меры по контролю за расходом топлива и электроэнергии. Ограничения затронут гражданский сектор. С субботы большинство магазинов, кафе и развлекательных заведений в Каире, который называют городом, никогда не спящим, будут обязаны закрываться в 21:00. Также отключат рекламные щиты, правительственные здания будут заканчивать работу раньше, а реализацию ряда инфраструктурных проектов отложат. Ежемесячные расходы страны на импорт природного газа выросли более чем вдвое — с 560 миллионов долларов до 1,65 миллиарда с начала американо-иранской эскалации.

Алена Пенчугина
