«Погружаем во тьму за ваши деньги»: Захарова иронично оценила стратегию ЕС экономить топливо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «прогрессивной» стратегию Евросоюза меньше ездить и летать ради экономии топлива. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Поводом стала инициатива еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который на фоне кризиса из-за военной операции против Ирана призвал европейцев меньше пользоваться транспортом и авиацией для экономии топлива.

«Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда. Слоган Европейской комиссии: «Погружаем во тьму за ваши деньги», — написала дипломат.

Тем временем, из-за военного конфликта с участием США и Ирана Египет вводит чрезвычайные меры по контролю за расходом топлива и электроэнергии. Ограничения затронут гражданский сектор. С субботы большинство магазинов, кафе и развлекательных заведений в Каире, который называют городом, никогда не спящим, будут обязаны закрываться в 21:00. Также отключат рекламные щиты, правительственные здания будут заканчивать работу раньше, а реализацию ряда инфраструктурных проектов отложат. Ежемесячные расходы страны на импорт природного газа выросли более чем вдвое — с 560 миллионов долларов до 1,65 миллиарда с начала американо-иранской эскалации.