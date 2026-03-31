Война США и Ирана. Удар по Исфахану и Манаме, Трамп готов уйти с Ближнего Востока, Зеленский боится соглашения Вашингтона и Тегерана, 31 марта

31 марта, 10:06 Трамп хочет завершить войну против Ирана к 6 апреля.

Удары США, Израиля и Ирана: горят мечети и американские базы

Коалиция США и Израиля ударила по городу Зенджан. В администрации сообщили, что пострадала мечеть, касса, где выдавали беспроцентные кредиты, библиотека и магазины. Погибло три человека.

Взрывы прозвучали и в иранском городе Исфахан. Здесь находится Центр ядерных технологий и исследований, но целью был не он. По данным The Wall Street Journal, атакован был склад боеприпасов. На объект были сброшены авиабомбы. Иранские СМИ говорят о прилёте по авиабазе Бадр. Армейская авиабаза имени Шахида Ватанпура считается одним из ключевых центров подготовки военных лётчиков и обслуживающего персонала.

Иран, в свою очередь, атаковал американский командный центр в ОАЭ. Под ракеты попал и Американский университет Ирака в Сулеймании. Обломки ракет падали и на Тель-Авив. В Кувейте поражены цели на авиабазе Ахмед аль-Джабер. В Бахрейне пострадала система противовоздушной обороны.

— Система противовоздушной обороны Hawk 5-го флота американских террористов, расположенная вне базы и вокруг аэропорта Манамы в Бахрейне, была уничтожена ударными беспилотниками, — говорится в заявлении КСИР.

Армейская авиабаза имени Шахида Ватанпура, расположенная вблизи Исфахана, попала под удар. Фото © google

Трамп готов закончить войну с Ираном: сроки

The Wall Street Journal сообщает, что президент США Дональд Трамп готов выйти из войны с Ираном, даже если Ормузский пролив останется закрытым. По его мнению, у Вашингтона есть дипломатические рычаги. Немецкая газета Bild отмечает, что переговоры с Тегераном поручено вести вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Сам же Трамп уже установил срок, в который должны завершиться боевые действия.

— Я знаю, что президент установил крайний срок до 6 апреля, то есть всего через одну неделю, — сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Проблема для американского лидера в том, что Иран не собирается завершать вооружённый конфликт. Тегеран отрицает, что ведёт диалог с Вашингтоном, хотя в Белом доме призывают не верить этой информации.

— Я надеюсь, что журналисты в этом зале достаточно мудры, чтобы не верить иранскому режиму, который неоднократно лгал о нашей стране, о наших ценностях, о всех в этом зале, честно говоря, в течение почти пяти десятилетий. Так что я думаю, что американская общественность достаточно умна, чтобы понять это, — сказала Ливитт, отвечая на вопросы репортёров.

Украина стала для Тегерана противником

В Тегеране считают, что Украина является участницей войны. Всему виной желание Владимира Зеленского помочь монархиям Персидского залива. Сюда были направлены специалисты по уничтожению БПЛА.

— Признание того, что Украина направила в регион «сотни экспертов» якобы для оказания помощи определённым государствам Персидского залива в противодействии Ирану, по сути, равносильно материальной и операционной поддержке, продолжающейся незаконной военной агрессии, возглавляемой Соединёнными Штатами и Израилем против Ирана, — заявил постпред Ирана при ООН Амир-Саид Иравани.

Глава киевского режима Зеленский опасается, что после завершения конфликта на Ближнем Востоке, Дональд Трамп опять будет давить на него.

— Они не видят другого способа остановить Путина, кроме как вывести украинские войска с нашей территории. Меня беспокоит, что никто на самом деле не ценит опасность такого решения для нашей безопасности, — считает глава киевского режима Зеленский.

Кроме того, его беспокоит, что затяжная война на Ближнем Востоке будет отрицательно влиять на поставки вооружения на Украину. Зеленский призывает американскую администрацию к завершению войны с Ираном, так как от неё выигрывает Россия.

Авторы Даниил Черных