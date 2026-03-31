Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 09:19

В Госдуме заявили, что подводный фронт Украины против России действует давно

Депутат Госдумы Андрей Колесник отреагировал на слова сообщения о скором открытии Киевом «подводного фронта». По его оценке, это направление противостояния сформировалось уже не первый год.

У ВСУ действительно есть безэкипажные катера и подводные аппараты, которые применялись в акватории Чёрного моря. Торпеды, по сути, тоже относятся к категории подводных дронов — их запускают с надводных кораблей или субмарин.

«Какой-то подводный фронт... Всегда работали под водой. У нас подводные лодки есть», — напомнил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Конфликт ведётся «во всех средах», и морские операции на глубине не стали новинкой для современных боевых действий. Поэтому, по оценке Колесника, такое направление сформировалось давно.

Россия располагает арсеналом средств для нейтрализации морских беспилотников. Вертолёты сбрасывают акустические буи, авиация использует магнитометры для поиска скрытых объектов и передачи координат для удара. На кораблях установлены специализированные станции, выявляющие автономные подводные аппараты.

«Есть масса приёмов для работы с подводными боевыми средствами», — резюмировал депутат.

Черноморский флот ВС РФ уничтожил безэкипажный катер и подводный аппарат ВСУ

Напомним, ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что Украина может в ближайшее время перейти к массовому использованию подводных автономных систем. По его словам, этот шаг станет сигналом к формированию нового, подводного фронта.

Дарья Нарыкова
