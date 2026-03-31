Министерство обороны России официально подтвердило установление контроля над населённым пунктом Малая Корчаковка. Село расположено в Сумской области и перешло под власть российских сил в ходе недавних боевых действий.

За выполнение задачи отвечали подразделения группировки войск «Север». Военные отметили, что успех стал возможен благодаря активным и слаженным действиям личного состава.

Освобождение данного пункта позволяет российским силам улучшить тактическое положение на этом участке фронта. Продвижение вперед создает более выгодные условия для выполнения поставленных боевых задач.

Сейчас на занятых территориях проводятся мероприятия по закреплению позиций. Инженерные группы занимаются разминированием и проверкой местности на предмет наличия диверсионных угроз.

Ранее российские войска взяли под контроль населённый пункт Брусовка. Освобождение Брусовки позволило рассечь украинскую группировку, действующую к востоку от Славянска.