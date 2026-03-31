Россияне могут вернуть до 200 тыс. рублей через налоговый вычет за лечение

Россияне вправе вернуть значительную сумму, потраченную на медицинские услуги, через налоговый вычет. Эксперт Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru» пояснил, что максимальная компенсация может составить почти 190 тысяч рублей.

Стандартный лимит расходов, с которых возвращается 13%, увеличен до 150 тысяч рублей. Ранее порог составлял 120 тысяч. В эту сумму входят не только траты на терапию, но и обучение, фитнес-услуги. Отдельно учитываются затраты на дорогостоящее лечение — для них ограничений по сумме нет. Также можно включить в вычет расходы на лекарства по рецепту и взносы за добровольную медицинскую страховку.

«Если в 2025 году гражданином было уплачено 1,4 млн рублей на лечение... то получится вернуть 13% со всей суммы. Совокупно... 188,5 тыс. рублей», — привёл пример экономист.

Оформить возврат стало проще: достаточно справки об оплате медуслуг или рецепта с чеком на лекарства. Если клиника уже передала данные в ФНС, дополнительные документы не потребуются. Заявить можно расходы за три предыдущих года. При этом сумма к возврату не превысит уплаченный ранее подоходный налог.

