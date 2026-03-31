Поляки отказались перебросить свои системы Patriot на Ближний Восток ради США

Польша не собирается передавать США свои системы ПРО Patriot. Глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию Rzeczpospolita о требовании Вашингтона перебросить одну из польских батарей на Ближний Восток.

«Наши <...> Patriot и их ракеты используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом отношении ничего не изменилось, и мы не планируем их передислоцировать куда-либо!» — написал он в соцсети Х.

Ранее Life.ru рассказывал, что вооружённые силы США в результате боевых действий против Ирана потеряли около десяти военных самолётов, более десятка беспилотников, также повреждения получили радары и авианосец USS Gerald R. Ford. Потери и ущерб оцениваются на миллиарды долларов.